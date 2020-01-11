İran'dan tarihi itiraf! Peki şimdi ne olacak?

İran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili dünyanın beklediği açıklama bu sabah saatlerinde geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukranya Havayollarına ait yolcu uçağının hassas askeri bir noktanın üzerinden geçerken insani hata sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak? İran'ı neler bekliyor? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri yorumladı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu:



İran'ın baştan açıklamaması için hiçbir sebep yoktu. Ama belki çatışmanın büyüyebileceği psikolojiyle... Daha ilk uçak düştüğünde bunun bu şekilde olabileceğini ekranda bakıp söyledik. Zaten uçağın yere dağılmış parçalarını biz iki gün önce görerek nasıl düştüğünü işaret ettik.



İran'ın yapacağı bir şey yok. Burada teknik olan konu şu. Sigorta şirketlerine rağmen devletler bu tip işlerde ön alamazlar.



Eğer derse ki İran'a ait hiçbir işe güvence vermiyorum derse İran havacılıkla ilişkisini kesmek zorunda kalır. Haliyle bir de belgeler, bulgular o kadar net ki onun üzerine dayanacak hiçbir şey yok.



Uluslararası gözlemciler gelecek esas raporun beklenmesi gerekiyor. Belki bir iki ay içerisinde önden bir rapor çıkar, daha sonra bir iki yıl içinde esas rapor çıkar. İran tazminatları öder. Yine de İran'ın karnesine bu zayıf olarak yazılır. Basit bir mesele değil.