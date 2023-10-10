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İran'dan israil'e tepki! Hamaney: İran'ın Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla bağlantısı yok

A Haber
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Giriş: 10.10.2023 15:35
İran'dan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin yeni açıklama geldi. Dini lider Hamaney, “İran'ın Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla bağlantısı yok. iran filistin ile gurur duyuyor ve destekliyor” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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