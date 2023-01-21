21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İran’da Türkçe’ye büyük ilgi! Yunus Emre Enstitüsü çekim merkezi oldu

İran’da Türkçe’ye büyük ilgi! Yunus Emre Enstitüsü çekim merkezi oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2023 17:01
Güncelleme:21.01.2023 17:02
Dünya dili Türkçe İran'da da en fazla rağbet edilen yabancı diller arasında yer alıyor. Tahran'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'ne İranlılar yoğun ilgi gösteriyor. Türkçe'nin yanı sıra, Türk kültürüne özel etkinliklere de katılıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu seçim öncesi son hamlesini yaptı
İmamoğlu seçim öncesi son hamlesini yaptı
İsveç Kur’an yakma tepkisi
İsveç Kur’an yakma tepkisi
İran’da Türkçe’ye büyük ilgi!
İran’da Türkçe’ye büyük ilgi!
İsveç’teki provokasyona sert tepki!
İsveç’teki provokasyona sert tepki!
İstanbul’a dev hizmet: Havalimanı metrosu!
İstanbul’a dev hizmet: Havalimanı metrosu!
Başkan Erdoğan için destek istedi
Başkan Erdoğan için destek istedi
İsveç ateşle oynuyor! Türkler ayaklandı!
İsveç ateşle oynuyor! Türkler ayaklandı!
Bahçeli’den İsveç’e tepki!
Bahçeli'den İsveç'e tepki!
Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor
Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor
Bursa’ya 42 milyarlık dev yatırım!
Bursa'ya 42 milyarlık dev yatırım!
Feshane’nin restorasyonu bitmiyor
Feshane'nin restorasyonu bitmiyor
İsveç’ten skandallar zinciri
İsveç'ten skandallar zinciri
Daha Fazla Video Göster