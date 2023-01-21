İran’da Türkçe’ye büyük ilgi! Yunus Emre Enstitüsü çekim merkezi oldu

Dünya dili Türkçe İran'da da en fazla rağbet edilen yabancı diller arasında yer alıyor. Tahran'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'ne İranlılar yoğun ilgi gösteriyor. Türkçe'nin yanı sıra, Türk kültürüne özel etkinliklere de katılıyor.

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