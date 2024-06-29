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İran'da seçim ikinci tura kaldı! Pezeşkiyan ve Celili 5 Temmuz'da bir daha yarışacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 12:17
İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesinin ardından İran halkı 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Yüzde 50+1 kuralının sağlanamaması nedeniyle en çok oy olan reformcu Pezeşkiyan ile muhafazakar kanadı temsil eden Celili 5 Temmuz tarihinde yeniden yarışacak. İşte detaylar...
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