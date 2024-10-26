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İran’da hayat normale döndü mü? A Haber Tahran sokaklarında

İran’da hayat normale döndü mü? A Haber Tahran sokaklarında

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 09:06
İsrail’in İran’a gece başlattığı ve 3 dalgadan oluşan saldırılardan sonra canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Ekber Karabağ ülkede hayatın normale döndüğünü söyledi. İşte tüm detaylar…
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