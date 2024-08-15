İran'da gözler ateşkes görüşmesinde! Masadan ateşkes çıkmazsa İran İsrail’e misilleme yapacak mı?

Tüm dünyanın gözü bugün yapılacak ateşkes görüşmelerinde. Hamas'ın yer almadığı masadan çıkacak sonucun İran’da nasıl yankılanacağı ve İran’ın buna nasıl cevap vereceği merak konusu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN