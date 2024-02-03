03 Şubat 2024, Cumartesi
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İran'a bağlı gruplarda hava saldırısı düzenleniyor!
Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD üssüne düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı. ABD Başkanı Biden ise saldırılarla ilgili İran'ı hedef göstermişti. İki ülke arasındaki gerilim bölgedeki tansiyonu yükseltirken, bölgeden yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, İran milislerine saldırı için geri sayımın başladığını ifade etti. Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel kaynaklar ABD'nin Suriye'de İran'a bağlı grupların havadan vurulduğunu duyurdu. A Haber canlı yayınında uzman isimler konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. İşte detaylar…