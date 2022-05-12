12 Mayıs 2022, Perşembe
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İran yüksek enflasyona çözüm arıyor! İran’da kupon sistemi yeniden gündemde
İran ülkedeki hayat pahalılığı ve enflasyon sorununa çözüm arıyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi savaş dönemlerinde kullandıkları "kupon sistemine" geri dönüleceğini açıkladı. Peki İranlılar bu kararı nasıl karşıladı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran sokaklarında insanlara mikrofon uzattı.