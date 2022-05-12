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İran yüksek enflasyona çözüm arıyor! İran’da kupon sistemi yeniden gündemde

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 16:41
İran ülkedeki hayat pahalılığı ve enflasyon sorununa çözüm arıyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi savaş dönemlerinde kullandıkları "kupon sistemine" geri dönüleceğini açıkladı. Peki İranlılar bu kararı nasıl karşıladı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran sokaklarında insanlara mikrofon uzattı.
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