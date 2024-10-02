02 Ekim 2024, Çarşamba
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İran ve İsrail savaşına doğru! Uzman isim A Haber’de
İran’ın dün akşam saatlerinde Fettah füzeleri İsrail’i hedef alması dünya gündeminden bomba etkisi yarattı. Demir Kubbe’yi aşan Fettah hipersonik füzeler Tel Aviv’de birçok noktaya düştü. Sığınağa kaçtıktan sonra kameralara karşısına çıkan Netanyahu tehdit mesajları verdi. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Hazar Vural Jane değerlendirdi. Jane, “İsrail son 1 sene içerisinde bütün topraklarının daha güvensiz hala geldiği bir ülke haline geldi. Şu anda gelenlerden çok gidenlerin olduğu bir ülke.” dedi.