İran savaş mı ilan etti? İran'dan "kara bayrak" adımı

İsrail'in kanlı hastane saldırısının ardından, İran'da çok sayıda kişi yaşananları protesto etmek için bir araya geldi. İran Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne 'kara bayrak' çekildi. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN