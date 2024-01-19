19 Ocak 2024, Cuma
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İran mı güçlü Pakistan mı? 2023 ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI
İran ne yapmak istiyor? İran Pakistan'a saldırdı, Pakistan İran'a karşılık verdi. Netanyahu, "İran'a saldırmadığımızı kim söylüyor, İran'a saldırıyoruz" dedi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.