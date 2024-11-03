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İran lideri Hamaney'den ABD ve İsrail'e misilleme uyarısı: Yanıtımız ezici olacak

İran lideri Hamaney'den ABD ve İsrail'e misilleme uyarısı: Yanıtımız ezici olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 13:27
İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail'e bir kez daha misilleme uyarısı yaptı. Hamaney, "ABD ve İsrail, ezici yanıt alacaklarını bilmeli" dedi.
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