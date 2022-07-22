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İran istihbaratına çalışan casusların ilk görüntüleri ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 22.07.2022 15:05
İstanbul'da geçtiğimiz Haziran ayında “İsrailli hedeflere suikast” iddiasıyla çökertilen İran istihbaratına çalışan casus ağının son 3 üyesi daha tutuklanırken, hücre üyelerine ilişkin ilk görüntülere ulaşıldı.
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