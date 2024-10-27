İran İsrail'e yanıt verecek mi? A Haber'de değerlendirdi

İran İsrail'e misilleme yapar mı? "Bölgesel savaş" kapımıza dayanır mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fırat Demirkol, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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