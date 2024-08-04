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İran İsrail'e ne zaman saldıracak? A Haber gözlerin çevrildiği İran'da: En geç...

İran İsrail'e ne zaman saldıracak? A Haber gözlerin çevrildiği İran'da: En geç...

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 04.08.2024 11:16
İran, Haniye'ye suikastın detaylarını paylaştı. Peki, suikasttan sorumlu tuttuğu İsrail'e misilleme nasıl olacak? Bu arada ABD Merkez Kuvvetler Kmutanı, bu sabah erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi ve bazı açıklamalar yaptı. Son gelişmeleri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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