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İran - İsrail savaşı olur mu? Devrim Muhafızları Komutanı: Her koşula hazırız

A Haber
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Giriş: 14.11.2023 12:13
Devrim Muhafızları Komutanı'ından her koşula hazırız mesajı geldi. İran savaşa müdahil olur mu? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları Tahran'dan aktardı.
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İran - İsrail savaşı olur mu?
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