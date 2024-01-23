İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi iki kez ertelenen Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek. Ziyaretle ilgili Tahran'da neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan gelişmeleri aktardı.

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