19 Ekim 2023, Perşembe
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İran Cumhurbaşkanı Reisi BM tepki: BMGK’nın mevcut yapısı zalimce ve adaletsiz
İran İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sert tepki gösterirken önemli görüşmeler de yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı ile temas kurdu. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi BM tepki gösterdi. Reisi, “BMGK’nın mevcut yapısı zalimce ve adaletsiz" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'dan aktardı.