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İran BM Temsilciliği: Saldırıyla bağlantımız yok!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 09:10
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, ülkesinin, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin BM Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya yer verdi. Açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." ifadesi kullanıldı.
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