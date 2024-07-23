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Irak'tan PKK için

Irak'tan PKK için "yasaklı örgüt" talimatı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 16:27
Irak hükümeti, resmi yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılması talimatı verdi. Konuya ilişkin detayları Türkmeneli Televizyonu muhabiri Abdülhalik Yılmaz aktardı.
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Irak’tan PKK için yasaklı örgüt talimatı
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