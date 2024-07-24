Irak'tan ABD'ye "asker çek" çağrısı! ABD için son tarih...

Irak, ABD öncülüğündeki askeri koalisyonda yer alan birliklerin eylülden itibaren çekilmeye başlamasını ve koalisyonun görevlerinin Eylül 2025'e kadar resmen sonlandırılmasını istiyor. Detayları Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi aktardı.

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