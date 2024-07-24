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Irak'tan ABD'ye

Irak'tan ABD'ye "asker çek" çağrısı! ABD için son tarih...

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 11:34
Irak, ABD öncülüğündeki askeri koalisyonda yer alan birliklerin eylülden itibaren çekilmeye başlamasını ve koalisyonun görevlerinin Eylül 2025'e kadar resmen sonlandırılmasını istiyor. Detayları Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi aktardı.
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