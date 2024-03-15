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Irak’taki güvenlik zirvesinin şifreleri! PKK’ya ortak operasyon yakın mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 22:49
Irak ile son 4 günde 3 kritik toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantıların ardında Irak terör örgütü olan PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etti. Bu açıklamadan sonra terör Irak’tan nasıl temizlenecek? Ortak operasyon kapıda mı? A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında uzman isimler PKK’yı bitirme mutabakatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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