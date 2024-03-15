Irak’taki güvenlik zirvesinin şifreleri! PKK’ya ortak operasyon yakın mı?

Irak ile son 4 günde 3 kritik toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantıların ardında Irak terör örgütü olan PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etti. Bu açıklamadan sonra terör Irak’tan nasıl temizlenecek? Ortak operasyon kapıda mı? A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında uzman isimler PKK’yı bitirme mutabakatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN