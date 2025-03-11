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Irak’taki deprem Hakkari’den de hissedildi!

Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 23:18
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak'ın Erbil kentinde saat 21.03'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Hakkari'nin Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre depremde sınırlarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Irak’taki deprem Hakkari’den de hissedildi!
Irak’taki deprem Hakkari’den de hissedildi!
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