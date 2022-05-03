Irak’ta PKK’ya çekilme için süre tanında! Büyük darbe vurulacak

Erbil yönetimi, Irak’ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlarına hız verdi. Irak ordusu, terör örgütü PKK'ya Sincar'dan çekilmesi için süre tanıdı. Aksi taktirde bölgeye büyük bir darbe vurulacağı ifade edildi. PKK ile çatışmalarını sürdüren ezidiler de, Sincar anlaşmasının yürürlüğe girmesini istiyor.

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