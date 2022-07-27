Irak'ta asıl hedef Türkiye mi? Uzmanlar A Haber'de gerçekleri anlattı: PKK'nın bitişi nedeniyle destek verenler harekete geçti

Irak sınırları içerisinde son günlerde oldukça enteresan gelişmeler yaşanıyor. PKK'nın sivillere yönelik saldırısını Türkiye'ye mal eden Irak, Meclis baskınıyla bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna da yapılan saldırının gölgesinde yaşananlara ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ABD'nin varlığına dikkat çekti. Gazeteci-Yazar Mahmut Övür, yaşananların yeni olaylar olmadığını vurgulayarak, "Türkiye küresel çapta roller oynayınca, çevresindeki hareketlenmede artıyor." diye konuştu. Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca ise, Mukteda El Sadr'a yakın gruplara dikkat çekerek, "El Sadr'ın Şii bir lideri olduğu biliniyor bu nedenle de İran'a yakın olduğu düşünüyor ama isyanı yapanlar İran'a karşı slogan atıyor, çok enteresan." dedi. Akademisyen-Stratejist Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın ise, saldırıların asıl sebebinin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı olduğunu söyledi. İşte Irak gerçekleri ve Türkiye'ye olası etkileri...