Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: Saldırı kabul edilemez! Saldırıda 5 Amerikan askeri yaralandı

Irak'ta ABD üssüne füzelerle saldırı düzenlendi. 5 Amerikan askerinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Irak'tan da açıklama yapıldı. Kerkük'ten detayları Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi aktardı.

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