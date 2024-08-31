Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk silahlı kuvvetleri teröristlere sınır ötesinde nefes aldırmıyor. Son olarak Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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