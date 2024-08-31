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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 19:42
Türk silahlı kuvvetleri teröristlere sınır ötesinde nefes aldırmıyor. Son olarak Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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