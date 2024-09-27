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Irak'ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 13:38
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 22 teröristin öldürüldüğü paylaşıldı. Ayrıca yapılan açıklamada "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Irak’ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü
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