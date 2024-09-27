Irak’ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 22 teröristin öldürüldüğü paylaşıldı. Ayrıca yapılan açıklamada "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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