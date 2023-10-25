Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 19 terör hedefi imha edildi | MSB 'Bir gece ansızın' sözleriyle duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatı icra edildiğini bildirdi. "Bir gece ansızın" sözleriyle yapılan açıklamada, "19 terör hedefi imha edilmiştir" denildi. İcra edilen harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak Kuzeyine Gerçekleştirilen Hava Harekâtları İle İlgili Açıklama:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.