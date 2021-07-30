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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri yok edildi! Operasyonlar ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 30.07.2021 10:46
Güncelleme:30.07.2021 11:03
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde çok önemli bir operasyonun gerçekleştiğini son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Peki bu operasyon ne anlama geliyor? Kime ne mesaj veriliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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