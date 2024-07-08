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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! Binlerce mühimmat ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 11:57
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir sığınakta 2300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.
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