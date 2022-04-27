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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait 1 ton patlayıcı ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 11:16
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyonu başarılı olarak devam ederken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Terörle mücadele birimi Duhok'da düzenlediği operasyonda; PKK'ya ait 1 ton patlayıcı ele geçirdi.
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