27 Nisan 2022, Çarşamba
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait 1 ton patlayıcı ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyonu başarılı olarak devam ederken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Terörle mücadele birimi Duhok'da düzenlediği operasyonda; PKK'ya ait 1 ton patlayıcı ele geçirdi.