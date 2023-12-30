Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! Pençe-Kilit bölgesinde yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin Nusaybin ilçesi Bagok Dağı kırsalında üç terörist öldürüldü. Öte yandan Irak’ın kuzeyinde teslim olan terörist verdiği bilgiler neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi. MSB’den yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu.” denildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN