17 Mart 2023, Cuma
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Irak’ın kuzeyinde ne oluyor? PKK'lıları taşıyan helikopter Avrupa yapımı çıktı
Irak’ın kuzeyinde dün bir helikopter gizemli şekilde düştü. İçindeki 7 PKK'lı terörist öldü. Düşen helikopteri kimse sahiplenmedi ancak PKK'lıları taşıyan helikopter Avrupa yapımı çıktı. Olay yerindeki ikinci helikopterin nereye gittiği netlik kazanmadı. Peki helikopterle hangi PKK'lı nereye götürülüyordu? Avrupalılar PKK'lılara helikopter eğitimi mi veriyordu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.