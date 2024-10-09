09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Irak'ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?

Irak'ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2024 20:35
AK Parti grup toplantısı öncesinde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden pençe-kilit harekatının kasım ayında tamamlanacağını işaret etti. 40 yıldır bölgede terörle mücadele edildiğini belirten bakan güler, "kilit kasımda kapanacak" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak’ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?
Irak'ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?
Katil istemsiz bekarlar’’ grubu üyesi çıktı!
Katil "istemsiz bekarlar'' grubu üyesi çıktı!
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?
Hizbullah’tan İsrail’e roketli misilleme
Hizbullah'tan İsrail'e roketli misilleme
A Haber tahliye gemisinde!
A Haber tahliye gemisinde!
Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı
Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı
Discord açıklaması: Bilgi paylaşılmadı...
Discord açıklaması: Bilgi paylaşılmadı...
Cezasızlık algına neşter!
Cezasızlık algına neşter!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erdoğan: Özel rakı reklamı yapmaktan vazgeç
Erdoğan: Özel rakı reklamı yapmaktan vazgeç
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki
Daha Fazla Video Göster