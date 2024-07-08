08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Irak'ın kuzeyinde 'kilit kapanıyor'! Komandolardan nefes kesen görüntüler
Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele yurtta ve sınır ötesinde devam ediyor. Kahraman Mehmetçik titiz çalışmalar ile teröristlere geçit vermezken düzenlenen operasyonlar ile teröre ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Teröre darbelerin vurulduğu noktalardan biri olan Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği görüntüler paylaşıldı. İşte o anlar...