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Irak’ın kuzeyinde 9 şehit! Siyasilerden şehitler için taziye mesajları

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 08:57
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da bulunan üs bölgesine teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 9 askerimiz için siyaset dünyasından art arda taziye mesajları paylaşıldı. Mesajlarda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. İşte detaylar…
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Siyasilerden şehitler için taziye mesajları
Siyasilerden şehitler için taziye mesajları
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