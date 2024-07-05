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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 15:34
Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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