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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü! İşte operasyondan görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 14:23
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu bölgede 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
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