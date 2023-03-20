Irak’ın işgalinin 20. yıl dönümü! İşgale giden yalanlar zinciri… | ANALİZ

ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyon, 20 yıl önce bugün "Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu"nu başlattı. Aslında Irak'a yönelik bu ikinci harekattı. Oğul Bush, baba Bush'un bıraktığı yerden Irak işgaline devam etti. Bu iki müdahalenin de ortak bir tarafı vardı. Her iki müdahale için de dünyanın gördüğü en büyük savaş yalanları söylendi.

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