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Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! İşte harakatın ilk görüntüleri

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Giriş: 15.01.2024 23:34
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İşte operasyondan ilk görüntüler...
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