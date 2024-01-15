Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! İşte harakatın ilk görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İşte operasyondan ilk görüntüler...

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