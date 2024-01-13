Irak ve Suriye'nin kuzeyine eş zamanlı hava harekatı! 29 terör hedefi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine eş zamanlı düzenlenen hava harekatında 29 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 29 terör hedefinin vurulduğunu, sözde üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.