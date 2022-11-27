Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu! Hayalleri kazdıkları hendeklere gömülecek

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur." denildi.