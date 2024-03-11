Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe! 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk silahlı kuvvetlerinin PKK/YPG terörüyle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Pençe Kilit Ve Hakurk'da 5, Suriye’nin kuzeyinde ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. İşte detaylar…

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