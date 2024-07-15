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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 15.07.2024 14:31
Son dakika haberi...Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.
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