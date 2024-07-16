Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya darbe

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde iki günde yapılan operasyonlarda 24 terörist öldürüldü. Bölgedeki operasyonlarda son durum ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Berat Akıncı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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