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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 13:43
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde iki günde yapılan operasyonlarda 24 terörist öldürüldü. Bölgedeki operasyonlarda son durum ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Berat Akıncı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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