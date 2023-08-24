24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe! Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe! Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2023 12:09
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'de son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Prigojin öldü mü yaşıyor mu?
Prigojin öldü mü yaşıyor mu?
Fırat Kalkanı Zaferi’nin 7. yılı
Fırat Kalkanı Zaferi’nin 7. yılı
Irak ve Suriye’de PKK’ya darbe
Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe
Çanakkale yangını kontrol altında!
Çanakkale yangını kontrol altında!
Küçük ortaklardan CHP’ye büyük satış
Küçük ortaklardan CHP'ye büyük satış
Malatya Valisi A Haber’de
Malatya Valisi A Haber'de
İşte uçakta hayatını kaybedenlerin listesi!
İşte uçakta hayatını kaybedenlerin listesi!
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Wagner iç savaş çıkartır mı?
Wagner iç savaş çıkartır mı?
Devletin tüm imkanları burada
"Devletin tüm imkanları burada"
A Haber’e sesimizi duyurun telefonu
A Haber'e sesimizi duyurun telefonu
Kırım’da S-400 sisteminin imha anı!
Kırım'da S-400 sisteminin imha anı!
Daha Fazla Video Göster