13 Ocak 2024, Cumartesi
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Irak ve Suriye’de iki kritik hedef!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit düştü, 4 kahraman asker ise yaralandı. Hain saldırının ardından devletin zirvesi Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapma kararı aldı. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, "2019'da başladığımız işi bitirmemiz lazım" dedi. Ağar, hain terör örgütünün ve arkasındaki güçlerin tüm hesaplarını bozacak adımlarla ilgili de kritik bilgiler verdi.