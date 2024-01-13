Irak ve Suriye'de 29 hedef vuruldu! Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı | Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 20 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'ye hava harekatı düzenlenirken 29 hedef imha edildi.