Irak sınırında Mehmetçikle bayramlaşma

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, geceyi Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu'nda Mehmetçikle geçirdi. Bayram namazını burada kılan Güler ve komutanlar Mehmetçik ile bayramlaştı.

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